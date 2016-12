Juve, Bentancur in arrivo: "I bianconeri eserciteranno l'opzione"

La Juve è concentrata sul presente ma anche sul futuro, come dimostrato dai continui investimenti sui giovani. Tra qualche settimana diventerà ufficiale l'acquisto di Rodrigo Bentancur, centrocampista del Boca Juniors classe '97. "La Juventus farà uso dell'opzione - conferma Diego Angelici, presidente degli argentini, a Estudio Futbol -. Dopo l'amichevole di Siviglia dell'11 novembre mi recherò a Torino per chiudere quest'operazione da 7,5 milioni per il 50% del cartellino".