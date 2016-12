Juve, Benatia ha appena iniziato le visite mediche

Mehdi Benatia è sbarcato a Torino e sta svolgendo le visite mediche. Il difensore, che arriva dal Bayern Monaco, è il terzo colpo di mercato della Juventus dopo Pjanic e Dani Alves. Accordo totale con i bavaresi, sulla base di 20 milioni di euro , così suddivisi: 3 milioni per il prestito, 17 per il diritto di riscatto. Il marocchino torna in Italia dopo le esperienze con la maglia dell'Udinese e della Roma.

La notizia l'avevamo anticipata lo scorso 17 maggio, nel corso di 4-4-2 con Bruno Longhi ospite. L'acquisto di Hummels aveva liberato da subito Benatia, che nella sua avventura in Baviera non ha convinto, anche per colpa di diversi problemi fisici. La Juve, perso Caceres a parametro zero, e con il solo Rugani come centrale di scorta per la collaudata BBC, ha pensato immediatamente a Benatia. L'affare aveva avuto una piccola accelerata nelle ultime ore, forse anche a causa di un timido interesse del Milan, che per un po' ha sognato di prendere il difensore.