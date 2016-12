Juve-Bayern, c'è l'accordo per Vidal

E' stato trovato l'accordo tra Juve e Bayern Monaco per il passaggio di Arturo Vidal ai bavaresi. Ai bianconeri andranno 37 milioni di euro più altri 3 di bonus, per raggiungere così la cifra di 40 milioni chiesti inizialmente da Marotta. La trattativa è di fatto chiusa, in attesa dell'annuncio ufficiale. Non rientra nella cessione la contropartita di Mario Gotze ipotizzata tra le alternative per arrivare all'accordo tra le parti.

Dal Cile danno tutto per fatto e La Cuarta riporta una frase di Vidal: "Vado al Bayern Monaco". Quattro parole per ufficializzare l'affare.

C'era già, invece, l'intesa tra Vidal e il Bayern, che avrebbe offerto al centrocampista circa 6 milioni di euro a stagione per un contratto quadriennale. La cessione di King Arturo, pagato 10,2 mlioni di euro al Bayer Leverkusen, apre le porte a un grande colpo in entrata per la Juve, che per . L'elenco dei giocatori sul taccuino bianconero è lungo e ricco. Da Goetze a Oscar, che sembrano in vantaggio, passando per Isco, Ozil, Cuadrado e Draxler. Il tedesco è in rotta con il Bayern Monaco e potrebbe fare il percorso inverso del cileno.



I dirigenti bianconeri hanno già contattato l'entourage del giocatore che ha deciso l'ultima finale dei Mondiali. E spunta anche una telefonata tra Allegri e Guardiola per discutere direttamente dell'affare. Da monitorare la situazione che porta al brasiliano del Chelsea, chiesto pubblicamente dall'allenatore bianconero. Alle 15 Beppe Marotta è sbarcato a Monaco di Baviera per chiudere e per provare a trattare il prestito biennale di Goetze.