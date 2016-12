Juve, Batshuayi se Morata torna al Real

In casa si Juve si pianifica il futuro dell'attacco bianconero. In attesa di capire le sorti di Morata , con la questione "recompra" sempre aperta, Marotta ha deciso di tutelarsi cercando di mettere le mani sul cartellino di Michy Batshuayi , punta classe '93 dell' Olympique Marsiglia . Il nazionale belga è una delle migliori sorprese della Ligue 1 e per portarlo a Torino servono almeno 14 milioni di euro .

Meglio essere pronti. Il Real a giugno può riportare a Madrid Morata e la Juve non vuole rimanere spiazzata. Allora, stando a "La Stampa", a Vinovo occhi puntati su Batshuayi, giovane promessa del calcio francese. Marotta vuole anticipare tutti e trovare un accordo già nelle prossime settimane, inserendo nella trattativa anche il cartellino di Mauricio Isla per abbassare le richieste del Marsiglia. Si parte da una valutazione di circa 14 milioni di euro, ma l'affare potrebbe andare in porto anche per qualche milione in meno. In casa Juve si pensa già alla prossima stagione e nulla è lasciato al caso.