Juve, avanti con i giovani: si lavora per Budimir e Lapadula

Mentre si gode Dybala, la Juve continua a lavorare sul mercato che verrà. "La società sta costruendo un grande futuro con i giovani acquistati in questo mercato", ha detto Allegri dopo il successo sulla Roma. E alla lista aperta da Madragora & C., potrebbero aggiungersi a breve un altro paio di nomi. Su tutti quello di Ante Budimir , attaccante del Crotone già a quota 10 gol in Serie B. Per lui i bianconeri sembrerebbero avere una via preferenziale.

Addirittura, si potrebbe chiudere nel giro di pochi giorni, anche se Budimir verrebbe lasciato terminare la stagione in Calabria. Per assicurarsi il croato, per alcuni il nuovo Mandzukic, la Juve cederebbe in prestito il giovane Pol Garcia (oggi al Como), sino a fine campionato. Ma non basta. Marotta e Paratici, infatti, hanno gettato le basi per portare a Vinovo anche Gianluca Lapadula. I contatti con il Pescara sono allacciati da tempo e si lavora per una cessione in estate. Di certo l'operazione-giovani della Juve sta andando avanti a ritmo serrato, segno che a Torino stanno guardando sì al presente, ma sono pronti a continuare a vincere anche in futuro. Non una bella notizia per gli avevrsari.