Juve attenta, il Barcellona vuole Cuadrado

Di certo non basteranno venti milioni. A tutto vantaggio di Abramovich. Perchè è certo che, se come scrivono in Spagna, il Barcellona ha deciso di puntare su Cuadrado, ecco che l'asta per l'esterno colombiano è destinata a prendere una piega decisamente conveniente per il Chelsea. E un po' meno per la Juve. La situazione è chiara: i bianconeri, che detengono il cartelino dell'ex viola a titolo di semplice prestito, hanno fissato per gennaio/febbraio il momento per discutere con il club di Abramovich il nuovo accordo: la cifra intorno alla quale incominciare a discutere, secondo quanto già pattuito lo scorso agosto, venti/ventidue milioni di euro, con il nodo delle modalità di pagamento come ostacolo più grande da affrontare. Ma, con l'inserimento del Barcellona - come scrive oggi Don Balon - tutto questo viene rimesso prepotentemente in discussione: Luis Enrique vuole infatti Cuadrado, pronto ad affidargli la fascia destra e, secondo quanto scrive la stampa spagnola, a riprogrammare il suo modo di stare in campo adattandolo al ruolo oggi occupato da Dani Alves. Un primo incontro con il Chelsea e con l'entourage del giocatore ci sarebbe già stato: per la Juve un ostacolo affatto marginale. Non solo economico.