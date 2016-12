Juve attenta, adesso nel mirino c'è Dybala

Perso Pogba, ora la Juve sa che il suo prossimo giocatore destinato a finire nel mirino delle big d'Europa sarà Paulo Dybala . Troppo cristallino il suo talento, troppo giovane per non poterlo considerare un super top player del fuuro. E le prime avvisaglie dell'apertura della caccia all'argentino ci sono già. Ariedo Braida , oggi super consigliere del Barcellona, non lo ha nascosto: "Chi vorrei in bluagrana? Dybala. E Buffon", ha detto alla Gazzetta.

Ma se per il portiere si tratta solo di un attestato di stima a un giocatore unico, per la "Joya" c'è di più. Molto di più. A Torino lo sanno bene e si stanno preparando a erigere un muro di difesa, pronto a resistere quando a Dybala arriveranno offerte multimilionarie alla Pogba. O forse anche oltre. Così, dopo la cessione del francese, la sua maglia numero 10 è destinata proprio a finire sulle spalle dell'ex Palermo. Un riconoscimento della sua importantza, per il presente, ma anche per il futuro. Riconoscimento, che dovrà anche essere accompagnato da un sostanziale ritocco allo stipendio. Magari portandolo a breve da 3 a 4 milioni di euro, con un prolungamento fino al 2021 di cui si parla da qualche tempo. Anche se Angelli e Marotta sanno benissimo che non basterà per mettersi al sicuro dai predatori, Barcellona in testa. La vicenda Pogba insegna.