Juve, assalto a Neto: offerti Giovinco e Storari alla Fiorentina

10:05 - Dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto con la Fiorentina, Neto potrebbe presto diventare protagonista di un clamoroso scambio di mercato tra la Viola e la Juventus. I bianconeri sono a caccia di un portiere e, secondo quanto riferito da Tuttosport, per arrivare al brasiliano sono pronti a mettere sul piatto i cartellini di Storari e Giovinco, entrambi in scadenza a giugno così come l'estremo difensore.

La vicenda è ormai nota. Neto, il cui contratto è in scadenza, ha rifiutato ogni proposta di rinnovo della Fiorentina, in modo da potersi liberare a parametro zero la prossima estate. Il brasiliano, se dovesse restare a Firenze fino a fine stagione, rimarrebbe comunque in panchina, come ammesso martedì dallo stesso Montella, che già contro il Parma gli ha preferito Tatarusanu.



Ecco perché il club dei Della Valle potrebbe decidere di liberarsi di Neto già a gennaio, soprattutto se si dovesse presentare qualche occasione vantaggiosa. In questo senso sta provando a farsi avanti la Juventus, che è in cerca di un portiere giovane da affiancare a Buffon. I bianconeri, in cambio del brasiliano, sono pronti a offrire Giovinco e Storari, due giocatori in scadenza che potrebbero fare assai comodo a Montella, da tempo sulle tracce di un trequartista.