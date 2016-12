Juve: assalto a Khedira, spunta l'idea Higuain

In attesa di chiarire la posizione di alcuni pezzi da novanta in uscita, la Juve si prepara a un mercato ricco. Marotta si sta muovendo su più fronti. In attacco il Matador ormai sembra irraggiungibile. Il giocatore verrebbe molto volentieri a Torino, ma il Psg, alle prese anche con il caso Ibrahimovic, chiede troppo per le casse bianconere. Per il cartellino dell'uruguaiano servono almeno 55 mln e anche dal fronte ingaggio non arrivano buone notizie. A meno di un clamoroso dietrofront, dunque, la pista Cavani ormai sembra essersi raffreddata.



Al suo posto, nel mirino bianconero, sono così finiti altri due pezzi pregiati del mercato estivo: Falcao e Van Persie. El Tigre non verrà riscattato dallo United e tornerà al Monaco. Lui vorrebbe restare in Premier e sarebbe disposto anche a ridursi notevolmente l'ingaggio. La Juve però tiene monitorata la situazione da tempo e potrebbe piombare all'improvviso sul colombiano. Contemporaneamente a Torino tengono d'occhio anche la posizione di Van Persie. Ha 31 anni e un solo anno di contratto con lo United. La Juve lo corteggia da tempo e potrebbe essere il colpo last minute.



Sempre in chiave attaccanti infine, oltre a Zaza e Berardi, in casa Juve nelle ultime ore è spuntata un'idea piuttosto clamorosa: Higuain. L'argentino, voglioso di giocare la Champions, potrebbe lasciarsi tentare da un'offerta importante. Ma in questo caso ci sarebbe da fare i conti col Napoli, che invece considera incedibile il giocatore. La Juve resta in agguato e gioca su più tavoli.