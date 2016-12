Juve, assalto a Gundogan: Marotta ci prova

Gundogan, in scadenza di contratto nel 2017, è l'obiettivo numero della Juventus, intenzionata a investire una cifra importante per la mediana. I numerosi guai fisici a cui sono andati incontro alcuni dei centrocampisti in rosa, infatti, non lasciano troppo tranquillo Allegri, che per ora ha potuto contare a pieno regime su Pogba e, inoltre, sta utilizzando Marchisio come regista, ruolo non propriamente suo.



La Juve, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, sta sondando il terreno col Borussia Dortmund per provare ad assicurarsi Gundogan già a gennaio, anche se l'ipotesi appare remota. Ecco perché Marotta sta seguendo con attenzione anche William Carvalho dello Sporting Lisbona e Rabiot del Psg: giovani di grande qualità, con personalità. Il profilo è questo.