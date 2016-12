Juve, assalto a Benatia e Götze: il West Ham vuole Zaza

Sono giorni importanti in casa Juve, al lavoro per definire le strategie di mercato in vista di un'estate nella quale l'obiettivo sarà rinforzare il più possibile la rosa di Allegri, che nella prossima stagione vuole essere un grande protagonista in Europa. I bianconeri per la difesa vogliono Benatia, con Marotta pronto a volare in Germania per stringere con il Bayern, con cui si parlerà anche di Götze. In attacco, invece, potrebbe partire Zaza, sempre più nel mirino del West Ham.

L'arrivo di Hummels al Bayern Monaco toglierà ulteriore spazio a Benatia, che non vede l'ora di tornare in Italia ed è pronto a dire sì al corteggiamento della Juve. Da convincere, però, c'è il Bayern Monaco, con cui la Juve vuole ragionare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La trattativa per il difensore, come riferito dal Corriere dello Sport, sarà anche l'occasione per discutere di Götze, finito ai margini con Guardiola. L'arrivo di Ancelotti potrebbe rilanciare il trequartista, che però chiede garanzie e vuole giocare con continuità.



In uscita potrebbe esserci Zaza, visto che il West Ham - da tempo interessato all'attaccante - è pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro. Molto, però, dipenderà dal destino di Morata. Intanto la Juve ha messo gli occhi su Jonathan Ikoné, attaccante del Psg che non ha ancora firmato un contratto da professionista con i parigini. I bianconeri pensano a un colpo a parametro zero in stile Pogba o Coman, ma il giocatore a Le Parisien ha smorzato: : "Non ho firmato nulla con la Juventus. Sono ancora un giocatore del Psg, mi prenderò del tempo per pensare al mio futuro".