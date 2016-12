Juve, arriva il talento Pochettino

19:43 - Ancora pochi dettagli e poi la Juve potrà annunciare Tomas Pochettino, mezzala del Boca Juniors solo omonimo di quel Mauricio oggi allenatore del Tottenham. Si tratta di un giovane talento argentino, è classe 1996, che arriverà già a gennaio e verrà arruolato sulla falsariga di quanto fatto con Coman. Pur essendo un Primavera, infatti, verrà arruolato alla prima squadra per una sorta di verifica delle sue qualità.

Se supererà l'esame, a giungo potrebbe entrare a far parte della rosa di Allegri in pianta stabile. Sta di fatto che la Juve continua nella sua campagna rivolta ai giovani e che finora ha avuto uno straordinario successo, non solo grazie a Pogba e Coman, ma pure guardando a quanti giovani talenti i bianconeri hanno sparso in vari squadre di Serie A e Serie B.