Juve, arriva Benatia: ai dettagli con il Bayern

Dopo Pjanic e Dani Alves la Juve piazza un altro colpo: è fatta per l'arrivo in bianconero del difensore Benatia, che torna in Italia dopo due anni. Come Bruno Longhi aveva anticipato nel corso della puntata di 4-4-2 del 17 maggio, il centrale franco-marocchino ex Roma arriverà alla corte di Allegri con la formula del prestito con diritto di riscatto. Con il Bayern Monaco siamo ai dettagli: si parla di due più 15-16 milioni per un totale di 18.

L'arrivo di Mats Hummels al Bayern di Carlo Ancelotti ha reso meno complicato il pressing della Juve per Benatia, che in due anni di Bundesliga con Guardiola ha vissuto alti e bassi - complici i numerosi infortuni - e non vede l'ora di rimettersi in luce. E l'occasione gliela offre la Juve, che punta sulla sua esperienza anche per la Champions League. Da parte sua il giocatore ha spinto per cambiare aria, pronto anche a ridursi l'ingaggio. Per lui sul tavolo un contratto triennale con opzione per il quarto anno a tre milioni netti a stagione (in Germania ne guadagna 4).