Juve, anche il Manchester Utd su Sneijder

12:04 - Potrebbe essere il Manchester United il terzo incomodo nella trattativa tra la Juventus e il Galatasaray per Wesley Sneijder. In Inghilterra dicono che il Red Devils sono pronti a entrare in gioco per portare l'olandese alla corte di van Gaal, uno che lo conosce bene e che lo ha sempre apprezzato. Possibile, visto che il club inglese ha i mezzi economici per versare i 20 milioni di euro richiesti dalla clausola rescissoria imposta dai turchi.

E se da una parte il manager di Sneijder sembra deciso a non fare sconti, dall'altra l'allenatore del gala ha fatto capire che l'ex interista potrebbe lasciare la squadra a gennaio. Il problema è che il ManUtd non è interessato solo a Sneijder, ma anche, e forse soprattutto, a Paul Pogba. Il talento francese è da tempo sui taccuini dei principali club europei e la prossima estate potrebbe essere quella dell'addio ai bianconeri. Da qualche giorno si parla di una maxi offerta da quasi 100 milioni di euro per riportare il "Polpo Paul" a Old Trafford. Un'operazione che potrebbe andare in porto, dicono sempre Oltremanica, se la Juve dovesse riuscire ad assicurarsi Marco Verratti, indicato come suo possibile successore.