Juve, Allegri prolunga e raddoppia

Dai fischi estivi di Vinovo, alla finale di Berlino. La stagione di Massimiliano Allegri è stata tutta un crescendo e potrebbe chiudersi nella maniera più inaspettata. Di certo c'è che la Juve è ampiamente soddisfatta del tecnico che ha preso la pesante eredità di Conte e, come ripete spesso Marotta, non vuole iniziare il prossimo campionato con un allenatore in scadenza. Per questo a breve la dirigenza bianconera e il mister livornese si incontreranno per prolungare il contratto, oggi in scadenza nel giugno 2016.