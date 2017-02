Max Allegri ha ribadito il suo pensiero sul futuro alla Juve. "Le voci che mi danno in Inghilterra? Non smentisco e non confermo. Posso dire che con la società sono in grande sintonia: ora dobbiamo solo pensare a vincere e comunque c’è ancora un altro anno e mezzo di contratto. Quando le cose vanno bene penso che i problemi siano pochi", ha detto a Premium Sport.