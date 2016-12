Juve, Allegri: "Pogba resta? Speriamo! E Morata..."

"Pogba rimane, speriamo di sì, speriamo che rimanga...". Così Massimiliano Allegri, accompagnando la risposta con un sorriso e una smorfia più volte ripetuta, ospite alla trasmissione 'Che tempo che fa'. Per il tecnico bianconero, come immaginabile, diverse domande sui suoi giovani gioielli: "E Morata? Fossi in lui - ha risposto Allegri - rimarrei alla Juventus: ora è agli Europei, speriamo che torni indietro. Qui può ancora crescere tanto".