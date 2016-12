Juve, Allegri: "Pjanic? Non gli ho mai telefonato"

A Massimiliano Allegri piace Miralem Pjanic. Non è un mistero, e a confermarlo è lo stesso allenatore bianconero: "È fra i centrocampisti più forti al mondo, è un gran giocatore. Ma non gli ho mai telefonato, non lo farei mai con uno che non è tesserato per la Juve". Come ovvio il tecnico bianconero non si è potuto sbilanciare di più sulla trattativa che vede i bianconeri molto vicini al bosniaco della Roma.