"La situazione di Evra è quella di due giorni fa, con lui le cose sono molto chiare. Si è preso del tempo per decidere se andar via o rimanere". Così Massimiliano Allegri parlando del futuro del terzino francese, escluso dai convocati per la sfida di domenica con il Bologna. "E' giusto che faccia delle riflessioni, poi vedremo, c'è tempo fino al 31 gennaio - ha proseguito l'allenatore della Juve - . Non si sa cosa verrà fuori".