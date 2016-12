Juve, Allegri alza la voce: "Io al Chelsea? E' tutto falso"

Allegri alza la voce e respinge al mittente le voci di mercato sul suo conto. "Il Chelsea? Non c'è nulla di vero su quello che si dice - ha spiegato a TMW -. Sui giornali vengono scritte delle cose che però non posso controllare e non posso farci nulla, non c'è assolutamente niente di vero". "L'inglese? Lo studio per me stesso fin dai tempi di Cagliari - ha poi aggiunto il tecnico bianconero -. Non posso smentite né confermare una cosa che non è vera".