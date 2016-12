Juve alle grandi manovre: ritorno di fiamma per Marek Hamsik

L'impressione è che a Torino si faccia sul serio per la prossima stagione. Dopo Pjanic e Dani Alves, Marotta sta trattando ancora solo pezzi da novanta sul mercato. Mosse precise e mirate, volte a rendere ancora più competitiva una rosa già zeppa di campioni. Ma veniamo alle pista calde. L'ultima in ordine di tempo è quella che porta a Marek Hamsik. Le parole del suo agente ("resta al Napoli al 50%) hanno aperto nuovi scenari, con la Vecchia Signora sempre in pole per "Marekiaro". Trattare col Napoli certo non sarà facile, ma già la scorsa stagione i bianconeri erano andati molto vicini al colpo e questa volta potrebbe l'assalto allo slovacco potrebbe andare a buon fine. Il giocatore piace da tempo ad Allegri e alla dirigenza e potrebbe risultare molto prezioso nello scacchiere bianconero in caso di partenze clamorose come quella di Pogba.



Ma Marotta non sta seguendo solo la pista Hamsik. Nel mirino bianconero, infatti, continua a esserci anche André Gomes. La Juve continua a trattare col Valencia e ha alzato l'offerta a 40 milioni di euro per il portoghese. L'accordo col giocatore c'è, ora si tratta di convincere il club, che inizialmente aveva valutato il centrocampista 60 milioni. Per fare il punto della situazione e valutare le mosse da fare Paratici ha incontrato a Lione il ds del Valencia Jesus Vicente Garcia Pitarch. L'impressione è che la differenza tra domanda e offerta non sia più molto distante e che l'operazione potrebbe andare a buon fine. Sulle tracce del giocatore però ci sono anche United e Chelsea, ma i bianconeri possono contare sulla volontà del giocatore, che a Torino potrebbe giocare la Champions.



Infine capitolo Mascherano. L'ostruzione del Barcellona sembrava aver chiuso tutti i discorsi, ma i dirigenti bianconeri non sembrano intenzionati a mollare la presa, facendo leva sulla voglia del giocatore di provare una nuova avventura agli ordini di Allegri. Dopo aver mostrato i muscoli e alzato le barricate, i blaugrana hanno mandato infatti un dirigente a margine della Coppa America per incontrare Mascherano e discutere di un eventuale rinnovo. L'obiettivo del Barça è blindare uno dei senatori dello spogliatoio, ma la situazione sembra a un punto di stallo a meno che non arrivi un prolungamento del contratto con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. E proprio in questa situazione la Juve resta alla finestra, sempre pronta a piazzare il colpo per regalare ad Allegri un preziosissimo jolly per il centrocampo e per la difesa.