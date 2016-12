Juve, adesso sotto con Cavani

Dopo Dybala, Edinson Cavani . La Juve non si accontenta di aver praticamente chiuso per il palermitano e ora va all'attacco anche del bomber uruguaiano. Probabilmente settimana prossima potrebbe esserci una svolta importante per gettare le basi di un accordo con l'entourage del Matador. Marotta sta pensando a un contratto da "soli" 2,5 milioni di euro netti a stagione, ma quinquennale, per coprire il gap con lo stipendio attualmente guadagnato a Parigi (8 milioni).

Da convincere, però, c'è il Paris Saint Germain che chiede tanto (una quarantina di milioni di euro) anche perché non vorrebbe perdere il giocatore viste le titubanze di Ibrahimovic. Dal canto suo Cavani, che piace anche a Real Madrid e Manchester United, vuole lasciare la Francia dove non ha trovato lo spazio sperato. Insomma, i tasselli ci sono, bisogna soltanto metterli nel giusto ordine. Sorge però un dubbio: con Dybala, Morata ed eventualmente Cavani, non è che ci sia il rischio che Tevez lasci davvero Torino? Il dubbio è lecito perché la presenza e l'arrivo di tanti giocatori da cartellino e ingaggio pesante potrebbe far pensare a un addio anticipato di Carlitos. Da coprire proprio con l'arrivo di tanti giocatori di talento, oltre al preannunciato Zaza. Da qualche giorno si parla di una proposta di prolungamento di un anno da parte di Marotta, ma finora Tevez si è sempre trincerato dietro un "non è il momento di discuterne". Un motivo in più per procurare qualche preoccupazione ai tifosi della Juve.