Juve, adesso la "grana" Tevez

Al netto di una notte conclusa a testa alta, la sconfitta in Champions contro il Barcellona riapre una questione che l'eventuale vittoria avrebbe potuto chiudere: cosa farà adesso Tevez ? Il suo desiderio di tornare in Argentina, al suo Boca, è noto da tempo. Nelle ultime settimane, però, complice forse proprio la finale di coppa raggiunta, la voglia di casa si era un po' assopita. Non spenta, però, e infatti Marotta ammette: "Siamo pronti ad ascoltarlo".

E in effetti il futuro di Carlitos si deciderà nei prossimi giorni. Subito, diremmo, cercando di chiudere il cerchio di un rapporto sempre meraviglioso con una conclusione degna. "Andremo a parlare con Tevez e cercheremo di capire cosa vuole fare - spiega Marotta -. Ho letto che il procuratore vuole fare il punto della situazione, lo faremo con rispetto. La nostra volontà è di trattenerlo, se però lui volesse un'alternativa noi dovremo essere preparati ad assecondarlo perché è un professionista serio che ha dato molto alla Juventus".



Già, ha dato molto e la Juve non si metterà di traverso nel caso in cui, alla fine, decidesse di andarsene un anno prima. Molto diverso, chiarisce il dg bianconero, il caso Pogba, anche lui atteso da un'estate rovente sul fronte mercato: "La situazione è molto diversa. Ha un contratto pluriennale e con lui abbiamo un rapporto ottimo. Non lo vogliamo cedere, non ci sono trattative e non vogliamo avviarle". Anche perché, va detto, lo stesso Pogba ha sempre spiegato di voler restare a Torino. Nonostante la probabile pressione di Raiola a cercar gloria - e soldi -altrove, il francese sembrerebbe dell'idea di rimanere in bianconero almeno un'altra stagione. Dopo di che, è chiaro, molto se non tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno sul tavolo di Andrea Agnelli. La Juve proverà a resistere alla tentazione di cedere Pogba, ma tutto, ovviamente, ha un limite. E cento milioni sono un limite cui nessuno può permettersi di dire di no.