Juve addio, Conte porta Batshuayi al Chelsea

Piazzati i colpi Pjanic e Dani Alves, il mercato Juve ha subito un rallentamento dopo l'addio a Morata. I bianconeri sono ancora alla ricerca di un suo erede, ma anche di un altro centrocampista che possa sostituire nella prima parte della stagione Marchisio. E, purtroppo, le notizie non sono buone, perché due degli obiettivi (oltre a Berardi) sono sfumati. A partire da Michy Batshuayi , che Conte ha voluto per la sua nuova avventura londinese.

Il Chelsea, infatti, strappato il giovane bomber belga alla concorrezna di Marotta e Paratici versando la bellezza di 40 milioni di euro al Marsiglia, contro i 30 proposti dalla Juve. Non arrivano buone notzie neppure dalla Spagna, dove il Barcellona avrebbe messo gli occhi su André Gomes, il portoghese da tempo seguito da Allegri. Anche qui ci sono di mezzo 40 milioni di euro, legati però a una clausola rescissoria che il Valencia vuole far rispettare. Da Torino è arrivata una proposta da poco oltre la metà e di conseguenza la trattativa si è fermata nonostante ci sia un accordo di massima con l'entourage del giocatore. L'ingresso in campo del Barça, adesso, complica ulteriormente le cose, a meno che non arrivi una cessione clamorosa (leggi Pogba), che portebbere nelle casse della Signora un bel gruzzolo da poter rinvesitre sul mercato.