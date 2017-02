JUVE, ACCORDO TOTALE CON KOLASINAC

Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus avrebbe trovato un accordo con Sead Kolasinac, terzino bosniaco dello Schalke 04. La società bianconera ha cercato di anticipare l'arrivo del giocatore nella finestra di mercato appena conclusa, ma il club tedesco ha rifiutato ogni proposta. Ora la Juventus si è mossa con il classe 1993 in scadenza al termine della stagione convincendolo a vestire la maglia dei campioni d'italia. Il bosniaco sarà in Italia la prossima settimana per le visite mediche.