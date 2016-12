Juve, accordo con Buffon per il rinnovo fino al 2017 

18:27 - Buffon e la Juve avanti insieme ancora per tanti altri anni. Di sicuro almeno due visto che il portiere e il club bianconero hanno trovato l'accordo per prolungare il contratto che scadrà a giugno. Come racconta il nostro Bruno Longhi, infatti, L'annuncio ufficiale verrà fatto solo al momento della firma, ovvero davanti a fotografi e telecamere. Buffon, che nel 2015 compirà 37 anni, arriverà così a cavallo dei 39/40 ancora in campo.

L'obiettivo, però, è un altro: quello di battere Dino Zoff in fatto di longevità, superando la soglia degli "anta". E proprio per questo Buffon e Agnelli sarebbero già d'accordo per proseguire anche dopo il 2017.