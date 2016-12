Juve, accelerata per Sissoko. Contatto con gli agenti

" Matuidi resta e rinnova". La Juve incassa le parole del presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi ma non resta a guardare. Nulla è mai chiuso fino alla fine del mercato ma in casa bianconera è già partito il pressing sulla prima alternativa a Matuidi per rinforzare il centrocampo, Sissoko del Newcastle. Già avviato un contatto con l'entourage del giocatore per accelerare la trattativa. Capitolo Cuadrado : lunedì incontro con il Chelsea.

L'obiettivo numero uno di Allegri per rinforzare il centrocampo bianconero è più lontano che mai dopo le parole del Psg che sanno di sentenza senza appello. Chiusura definitiva o no e visti i pochi giorni a disposizione da qui alla fine del mercato estivo, la Juve ha già preparato il piano B, che si chiama Sissoko. Il francese classe 1989 è già da tempo nel mirino dei bianconeri ma ora le sue quotazioni salgono vertiginosamente, tanto che Marotta ha già avviato i contatti con il giocatore, reduce da un grande Europeo con i Bleus e con una gran voglia di lasciare il Newcastle e giocare la Champions League. La Juve, che ora ha da spendere i 25 milioni incassati dalla cessione di Zaza, dovrà convincere il club inglese: i Magpies finora non sono andati sotto alla richiesta di 30 milioni per il nazionale francese, che piace anche all'Inter. Continua intanto il lavoro dei dirigenti di mercato bianconeri per il ritorno di Cuadrado. Il colombiano vuole fortissimamente fare ancora parte della rosa di Allegri: lo dimostra la foto con la Coppa e la maglia della Juve sul proprio profilo Twitter e i continui contatti con alcuni giocatori bianconeri. Ma il Chelsea, per ora non molla e spinge per la cessione secca, mentre la Juve punta a un prestito-bis. Lunedì è in programma il summit decisivo con i Blues per cercare di sbloccare una volta per tutte l'affare.