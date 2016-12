Juve, accelerata per Dybala: il Palermo vuole 40 mln

00:23 - La Juventus ha scelto l'erede di Tevez: Paulo Dybala. L'argentino è nel mirino bianconero da tempo, ma ora Marotta & Co. sembrano aver deciso di accelerare la trattativa per mettere le mani sul talento rosanero. In questi giorni si sono intensificati i contatti col Palermo, che chiede 40 mln per lasciar partire l'attaccante. E a breve, a Vinovo, è in agenda anche un incontro con l'agente del calciatore per discutere dell'ingaggio.

La Juve, dunque, gioca a carte scoperte per Dybala. Per fare il punto della situazione e capire le richieste dell'argentino nei prossimi giorni ci sarà un vertice con Pierpaolo Triulzi, procuratore del gioiellino rosanero. Attualmente Dybala guadagna 700mila euro ed è legato al Palermo fino al 2016. L'intenzione di Marotta è quella di offrirgli un ingaggio intorno ai due milioni a stagione più bonus. Non una cifra stellare, certo, ma comunque importante per il 22enne, che alla Juve potrebbe crescere all'ombra di Tevez la prossima stagione (fino al ritorno dell'Apache al Boca) e sfoggiare tutto il suo talento anche su palcoscenici più importanti e prestigiosi.



Le intenzioni dei bianconeri sono chiare e anche il modus operandi degli emissari di mercato della capolista appaiono molto lineari in vista anche di un altro grande colpo (Cavani). Il Palermo per Dybala vuole 40 milioni e la Juve sembra intenzionata a fare sul serio contando però sull'appoggio del giocatore per abbassare un po' il prezzo. Il filo diretto con Zamparini c'è e l'affare sembra poter andare in porto. Per Dybala la Juve è in pole.