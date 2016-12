Juve: a gennaio non solo Witsel, piace anche Tolisso

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il francese classe 1994 è finito sul taccuino dei bianconeri e ha scalato posizioni. Allegri l'ha visto da vicino nella doppia sfida di Champion League e ha dato la sua approvazione. Il giovane 22enne non potrà giocare in Champions, ma oltre all'interno di centrocampo si adatta anche a terzino destro. Sullo sfondo ancora Matic, Luiz Gustavo ed Herrera, mentre Matuidi si è chiamato fuori. Due rinforzi a centrocampo utili per Allegri che a gennaio non avrà a disposizione Asamoah e Lemina impegnati in Coppa d'Africa e la Juve non vuole lasciare nulla al caso.



C'è da rinforzare la mediana, ma non è escluso un colpo anche in difesa visto l'infortunio di Barzagli. Anche Benatia sarà in Coppa d'Africa e la "fragilità" di Chiellini potrebbero portare Marotta a fare uno sforzo economico per puntellare il reparto. Piace Lindelof del Benfica.