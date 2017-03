JUVE: 60 MILIONI DI EURO DAL REAL MADRID PER CHIELLINI

Dopo l'assalto a Leonardo Bonucci, mai completamente abbandonato, il Real Madrid avrebbe comunicato alla Juventus il proprio interesse anche per Giorgio Chiellini. Per il difensore trentaduenne i Blancos avrebbero pronti circa 60 milioni più il cartellino di Jesus Vallejo, attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte. É quanto riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo.