Juve, 60 milioni da investire: si torna su Lavezzi

18:42 - Per vincere in Champions League, anzi, per vincere la Champions League, serve avere in squadra almeno un top player. Uno di quelli che ti risolve la partita da solo. Alla Juve lo sanno bene, come sanno che questa figura ancora manca. Non lo è Tevez, forse lo sarà Pogba. Sommando premi e diritti vari per il passaggio agli ottavi, i bianconeri hanno incamerato un tesoretto da 60 milioni di euro. Una piccola somma andrà per pareggiare il bilancio, ma il resto potrà essere reinvestito sul mercato per il tanto atteso grande colpo. Grande, non ancora grandissimo. Perché se Montoya sembra essere a un passo , sul taccuino di Marotta ci sono due vecchie conoscenze del calcio italiano: Jovetic e Lavezzi.

Soprattutto l'argentino del Psg sembra un affare fattibile, nonostante una valutazione di partenza da 20 milioni di euro. Prima di tutto perché il Pocho vuole cambiare aria e l'ha detto apertamente a Blanc, reo di non utilizzarlo abbastanza. E poi perché il contratto coi francesi scadrà nel 2016 e a Parigi non vogliono correre il rischio di perderlo a zero. Per questo si prenderanno in considerazione le offerte per l'ex Napoli, già nel mirino dell'Inter, che però ha un appeal, al momento, ben inferiore alla Vecchia Signora. Non da giugno, ma fin da gennaio, per poterlo inserire subito negli schemi di Allegri, anche se non potrà essere utilizzato in questa Champions. Anche Jovetic farebbe comodo alla Juve, che ai tempi della Fiorentina gli ha fatto una corte sfrenata. Al Manchester City non ha sfondato e potrebbe fare dietrofront. Più complicato arrivare al montenegrino, anche perché è più costoso (24 milioni di euro) ma adesso che si può investire, ci sono più carte da mettere sul tavolo.