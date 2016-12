Jovetic rompe col City: "Pellegrini mi ha ucciso" 

18:13 - Stevan Jovetic è sempre più ai margini del Manchester City e ora ha deciso di alzare la voce. L'esclusione dalla lista per la Champions League è stata una mazzata e l'ex Fiorentina non ha usato giri di parole: "Merito di giocare la Champions, so che è così. Con questa decisione il manager Pellegrini mi ha ucciso. Gli ho detto al manager che meritavo di essere nella lista, ma non mi ha ascoltato".

L'attaccante si è sfogato in un'intervista al Sunday Mirror che in pratica sancisce l'addio nel prossimo mercato: "Aspetterò fino all'estate, poi vedremo. Ma il manager ha messo davanti a me altri giocatori, e questo è un chiaro segno di quello che vuole fare". Così il montenegrino rappresenta un'occasione importante per le big d'Europa. Simeone ci sta facendo un pensierino per l'Atletico Madrid, mentre la Juve è sempre alla finestra pronta ad andare all'assalto.

L'esclusione dalla Champions brucia parecchio: "Molti mi hanno detto che sono un grande giocatore, ma è evidente che il manager la pensa diversamente. Sono davvero deluso". Sarà costretto a guardare dalla tribuna le due sfide con il Barcellona.