Joao Mario, parla il padre: "L'Inter è un grande club"

Nonostante il pressing di Psg e Chelsea, Joao Mario si avvicina ancora di più all'Inter. La conferma della trattativa arriva addirittura dal padre del talento portoghese, come riporta Il Corriere dello Sport: "L'Inter? Abbiamo parlato con alcune persone di questa soluzione e vedremo cosa accadrà. A breve ci saranno novità. L’Inter è senza dubbio un grande club e non cè un calciatore al mondo a cui non piacerebbe indossare questa maglia".