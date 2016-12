Joao Mario: il presidente dello Sporting chiude all'Inter

Continua a essere molto complicato l'inseguimento dell'Inter a Joao Mario . A chiudere l'ennesima porta - senza per questo mettere la parola fine sulla trattativa -, ci ha pensato questa volta Bruno de Carvalho , presidente dello Sporting Lisbona , che ha spiegato: "Ovvio che sia un giocatore ambito, ma non è cambiato nulla rispetto a quello che ho già dichiarato diverse volte: lo Sporting non è un club che vende, abbiamo un progetto ben definito".

Il numero uno del club portoghese ha chiarito ancora: "Speriamo che tra una settimana siano tutti a disposizione del tecnico per cominciare la preparazione. Da parte nostra non è cambiato nulla, sapevamo fosse un grande giocatore e ora lo hanno realizzato anche altri club. Questo per noi costituisce un motivo d'orgoglio non di preoccupazione".