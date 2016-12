Joao Mario furibondo: lo Sporting gli nega l'Inter

Joao Mario e l'Inter mancano l'appuntamento di mercato fissato per oggi, scadenza ore 18. Il Suning-Jiangsu ha cercato fino all'ultimo di convincere lo Sporting Lisbona con una offerta di 40 milioni, per acquisire il 23enne portoghese nel club cinese e quindi girarlo all'Inter, a titolo di prestito, per non far pesare il costo sul cluib nerazzurro, coi vincoli del fair play.

Il no dello Sporting ha irritato non poco Joao Mario, che aveva già detto sì all'Inter preparandosi anche alle visite mediche, pronte la prossima settimana. Irritazione che no ha spostato di una virgola la posizione del club di Lisbona, che a proposito di Joao Mario ha allacciato trattative anche con società inglesi.

Per l'Inter, quanto è grande la delusioni? Mancini, si sa, ha provato a convincere i suoi dirigenti per il pupillo Yaya Touré. Di Joao Mario ha parlato bene, precisando però che ai giovani bisogna dare tempo per ambientarsi, mentre su Touré non ci sarebbe stato il problema dell'impatto con un grande club.

E adesso? Svanito Touré, per Joao Mario si può riaprire il discorso? Certo, si può. Ma nei vincoli strettissimi del fair play sarà meno semplice per il Suning arrivare al portoghese per un approccio diretto all'Inter.