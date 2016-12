Joao Mario aspetta l'Inter, ultimi dettagli per l'accordo

Secondo alcune voci, infatti, il centrocampista della nazionale campione d'Europa non aveva raggiunto i compagni sul campo di allenamento. Ma poco dopo i media portoghesi hanno assicurato che Joao Mario, seppur in attesa di notizie dall'Italia, sta preparando la prossima sfida di campionato contro il Paços Ferreira agli ordini di Jorge Jesus.



L'accordo tra i club, grazie al blitz in Portogallo di Kia Joorabchian (il cui peso sul mercato nerazzurro sta cominciando a farsi sentire), è stato raggiunto sulla base di 45 milioni totali: 10 per il prestito e 35 per il riscatto obbligato il prossimo anno. Cifre inusuali ma obbligate per l'Inter, costretta a fare i conti con le limitazioni imposte dal Fair Play finanziario. Tuttavia, lo stesso Joorabchian precisa che l'affare non è ancora chiuso. Ma chiude la telefonata con il giornale online portoghese Maisfutbol con un sibillino: "Richiamatemi domani".



Nelle prossime ore, dunque, potrebbe arrivare la svolta finale, che potrebbe anche essere legata alla possibile cessione di Brozovic alla Juventus. Rallentare significherebbe rischiare di far rientrare nell'affare il Real Madrid, che secondo il sito inglese Sport non avrebbe mollato del tutto la presa sul portoghese dopo aver perso le 'sfide' per Pogba e André Gomes.