Jackson Martinez e il Guangzhou Evergrande, una storia che pare arrivata alla conclusione. Luiz Scolari, tecnico del club cinese, non ha inserito l'attaccante colombiano, ex Atletico Madrid, nella lista per la Champions asiatica. Una scelta sì dettata dalle limitazioni imposte agli stranieri, ma un chiaro segnale di rottura con il centravanti, che ora torna ad essere un nome per il mercato di gennaio.