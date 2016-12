Jackson Martinez: "A giugno via dal Porto"

14:33 - Juve, Roma e Napoli 'drizzano le antenne'. Jackson Martinez ha infatti annunciato che a giugno metterà fine alla sua avventura nel Porto. "La prossima estate sicuramente andrò in un nuovo club - ha detto l'attaccante al quotidiano colombiano 'El Espectador' - Sono molto grato al Porto, dove ho acquisito tanta esperienza. Non so quali squadre siano interessate a me. Inghilterra o Italia? Forse, ma per ora non sappiamo. Spero solo vada tutto bene".

"Non posso dire una squadra in particolare - ha aggiunto Martinez - Si è speculato molto e ci sono state troppe voci riguardo al mio trasferimento. In questo momento voglio concentrarmi solo sul Porto". Diversi club italiani sul colombiano. La Juve lo ha già messo nel mirino per il mercato estivo, ma l'attaccante classe 1986 piace molto anche alla Roma e al Napoli. E i nostri club sognano. "L'idea di trasferirsi in Italia gli piace molto - aveva già detto recentemente il suo agente Henrique Pompeo - Sappiamo che non sarà facile, ma la sua volontà è chiara: vuole giocare in Serie A. Se andasse via dal Porto sarebbe la sua prima scelta". In estate Jackson Martinez ha rinnovato con il Porto fino al 2017: la sua clausola rescissoria è di 35 milioni.