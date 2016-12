Iturbe verso il Bournemouth: saltato l'affare col Watford

Colpo di scena al fotofinish per il trasferimento di Juan Manuel Iturbe . Quando ormai sembrava tutto fatto con il Watford , nella trattativa si è inserito il Bournemouth , che ha messo sul piatto un'offerta clamorosa per tesserare l'attaccante giallorosso. Nel dettaglio, la matricola della Premier League avrebbe raggiunto un'intesa con la Roma per un prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro .

Cambio di programma, dunque, per Iturbe. Dopo il blitz del Bournemouth, il Watford dei Pozzo ha deciso di fare un passo indietro e di ritirarsi, lasciando campo libero alla neopromossa del campionato inglese. Secondo quanto si apprende, gli emissari del Bournemouth avrebbero trovato l'accordo sia con la Roma che con il giocatore e per chiudere l'affare mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli. Per Iturbe non è la prima volta che si concretizza un cambiamento di destinazione all'ultimo momento. Nel 2014 proprio la Roma, infatti, aveva superato la concorrenza della Juventus poco prima della firma dell'argentino.