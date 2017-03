ISCO VERSO IL PSG

Il Paris Saint Germain si inserisce nella corsa per Isco, trequartista in uscita dal Real Madrid. Secondo quanto riporta 'L'Equipe' il tecnico dei francesi Unai Emery vorrebbe aumentare il tasso qualitativo della propria squadra e avrebbe individuato nel 24enne spagnolo il profilo giusto. La trattativa sarebbe in fase avanzata, al punto che i rappresentanti del giocatore avrebbero già incontro i dirigenti del Psg per valutare un arrivo in estate. Il Barcellona sembra invece tagliato fuori: nel contratto di Isco, in scadenza nel 2018, ci sarebbe infatti una clausola che gli vieterebbe di trasferirsi in Catalogna.