Isco, niente Juve: Zidane lo blinda

La prima mossa sulla scacchiera Real di Zinedine Zidane è un piccolo sgarbo, se così si può definire, alla sua Juventus. Isco, attenzionato dai bianconeri, non lascerà Madrid. E' incedibile. Con Rafa Benitez non giocava quasi mai, con Zizou l'orizzonte cambia e cambia, di conseguenza, anche la sua posizione sul mercato. Non si tocca, non si muove, non va alla Juve. Una scelta gradita anche al giocatore, molto legato proprio a Zidane.