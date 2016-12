Inter, Zenga favorito per il dopo-Mazzarri

16:29 -

Thohir per il momento non licenzia Mazzarri per opportunità e convenienza anche se la fiducia iniziale nel tecnico toscano è praticamente vicina allo zero. Ma lo stipendio dell'allenatore, 3 milioni e 300 mila euro netti per un altro anno e mezzo, e la paura dell'indonesiano di trasformarsi a sua volta nel primo bersaglio della critica dei tifosi, mantengono ancora a galla Mazzarri nel ruolo del bersaglio mobile della critica.



Dunque, Milan e Roma dopo la sosta con in mezzo l'impegno di Europa League. Poi Thohir tornerà eventualmente a studiare il caso. Nel corso del pranzo di lavoro, Moratti, curiosamente e opportunamente ripescato per paura dopo essere stato spinto all'abbandono, aveva consigliato l'esonero di Mazzarri e l'ingaggio di Leonardo. Ma l'ex allenatore dell'Inter e dirigente del Psg, ha un profilo troppo costoso e pretenzioso per riuscire a far breccia nei progetti risparmiosi di Thohir. Che qualche sondaggio con Zenga ha invece già cominciato a commissionarlo.

Un profilo internazionale e un'anima interista per riavvicinare i tifosi alla squadra quello dell'ex Uomo Ragno. Ma Zenga non accetterebbe di fare il traghettatore puro, ma chiederebbe un'opzione di riconferma in caso del raggiungimento di un piazzamento degno. Allora bisogna capire quanto Thohir si è spinto in avanti nel bloccare Mihajlovic per la prossima stagione. Se c'è già un impegno piuttosto vincolante, al posto di Mazzarri, se sarà esonerato a stagione in corso, tornerà l'ipotesi del traghettatore puro come quella di Stefano Vecchi attualmente alla guida della primavera.

Se sarà esonero di Mazzarri, sarà ridimensionata pian piano anche la figura dell'attuale direttore generale Marco Fassone, uno degli ultimi uomini rimasti ingaggiati da Moratti. E ridimensionato anche il ruolo di Piero Ausilio che insieme a Fassone continua a sostenere Mazzarri.



A gennaio, pur senza budget importante, Thohir proverà ad accendere i tifosi con l'ingaggio di Erick Lamela; Fabio Borini è stato momentaneamente congelato nel tentativo ambizioso ma complicato di arrivare all'esterno argentino del Tottenham se il club inglese lo cederà in prestito.







Zenga riporterebbe entusiasmo in un ambiente depresso. San Siro non si riempie quasi mai e il pubblico, quel poco pubblico, aspetta solo il momento di fischiare. Thohir al momento ha scelto di non esonerare Mazzarri perché il suo stipendio è alto (oltre 3 milioni) e non sarebbe un bel segnale nei confronti dell'Uefa dopo l'incontro sul Fair Play Finanziario della scorsa settimana. E inoltre il presidente, con la cacciata dell'allenatore, diverrebbe il primo bersaglio degli interisti scontenti. Così ha deciso di pazientare ancora un po'.

Ma se le prossime partite dovessero andare male, Thohir sarà costretto a invertire la tendenza. Zenga è in pole position, ma si valutano anche altre soluzioni: ad esempio il tecnico della Primavera Vecchi e Leonardo, il tecnico che guidò l'Inter da gennaio e giugno 2011 e che è in cima ai pensieri di Moratti, Ma su Leonardo, Thohir non concorda e a quanto pare ha bocciato la candidatura del brasiliano.

Se non saranno decisioni immediate, per il 2015-16 si ripartirebbe da un nome solido su cui costruire il futuro: Martinez (Everton), molto stimato da Thohir, e Mihajlovic (Samp) che piace a tutti gli interisti.