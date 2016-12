Inter, Zanetti: "Preso Banega perché alza il livello della squadra"

Intervistato da Marca, Javier Zanetti ha parlato dell'affare Banega, che arriverà a parametro zero dal Siviglia: "Lo abbiamo ingaggiato per la sua enorme personalità e qualità, lui è uno che alza il livello della squadra intera. Il suo è il profilo che vogliamo per riportare l'Inter dove deve stare". E su Simeone, il vice presidente nerazzurro ha aggiunto: "Il Cholo era un allenatore già quando giocava. Le sue squadre giocano proprio come giocava lui".