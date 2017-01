Inter, Zanetti: "Ora Champions è possibile, Verratti? Faremo acquisti di qualità"

"I risultati sono merito del grande lavoro dei ragazzi, del mister e dello staff. Ma sappiamo c'è ancora tanto da fare. Domani c'è una partita importante in Coppa Italia e poi inizieremo a preparare la gara di domenica che è altrettanto importante".



Prima della Juve, quindi, la Lazio. Ex squadra di mister Pioli, vero artefice della rinascita nerazzurra: "E' arrivato all'Inter con grande entusiasmo, si è inserito bene e sta dimostrando grande consapevolezza nei propri mezzi e soprattutto grandi valori umani. Mi auguro si possa continuare così", ha detto Zanetti. "Noi abbiamo sempre creduto ai valori di questa squadra, bisognava metterli in pratica. Sappiamo che ci sono tante partite da disputare, sappiamo che non sarà facile ma dobbiamo provare fino alla fine di arrivare in Champions. La gara di domani diventa una prova fondamentale per dare continuità ai risultati positivi".



DOmenica, però, la sfida delle sfide. Quella con la Juve: "La Juve è prima con merito perchè ha dimostrato di avere grande continuità. Se continuano così sarà difficile fermarli. Noi abbiamo trovato una base importante per il futuro, ma è prematuro pensare già al prossimo campionato. Pensiamo di finire al meglio questo campionato e poi in maniera consapevole faremo acquisti per rinforzare la rosa. La Juve ha tanti giocatori bravi, Dybala è un grandissimo campione e mi auguro che lo stesso possa fare anche in Nazionale. Chi non lo vorrebbe, ma noi siamo contenti della rosa attuale e siamo sicuri faremo una grandissima partita".



Sul mercato che verrà si scrivono tante cose. Di certo c'è il fatto che con Suning l'asticella si è alzata: "Verratti è un grandissimo centrocampista e lo sta dimostrando, ma sinceramente vogliamo pensare a questa stagione. Poi vedremo quali sono le opportunità che si presenteranno per far diventare questa squadra ancora più forte. Gli acquisti che faremo saranno acquisti di qualità".