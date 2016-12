Inter, Zanetti: "Joao Mario e Sissoko difficili, non vogliamo vendere i big"

" Joao Mario e Sissoko ? Manca ancora qualche giorno alla chiusura del mercato: dobbiamo fare attenzione al fair play e poi vedremo. La vedo difficile, ma vedremo cosa succederà da qui alla fine". Lo ha detto il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, ai microfoni di Premium Sport, prima della sfida con il Chievo al Bentegodi. "Se servirà una cessione, ad esempio Brozovic ? Il mister è stato chiaro, non vogliamo vendere nessuno dei nostri big".

"La sensazione è che l'organico sia forte e possa fare bene, ma dobbiamo comunque lavorare per raggiungere dei risultati importanti. Il gruppo Suning, ma tutti assieme a loro, vogliamo ritornare protagonisti in Italia e in Europa", ha detto ancora Zanetti.