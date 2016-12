Inter, Zanetti: "Banega l'uomo giusto, speriamo possa fare come Cambiasso"

Tre temi su tutti: la partnership con i cinesi , il mercato attuale e, infine, quello un po' più prossimo. Javier Zanetti , a margine della presentazione della Bocelli e Zanetti Night, non si sottrae al suo ruolo di voce ufficiale dell'Inter. Il vice-presidente nerazzurro non si sottrae alle domande a parla chiaro: " Accordo col gruppo cinese vicino? Si sta valutando tutto in funzione del bene della societa. Il fatto che un partner così serio sia in Italia per collaborare con noi è importante, sarebbe una bellissima maniera di avvicinarsi ai moltissimi tifosi cinesi che abbiamo".

Poi, si diceva, il mercato. L'attualità porta il nome di Ever Banega, fresco vincitore con il Siviglia della sua seconda Europa League consecutiva: "Speriamo - ha detto allora Zanetti - che possa vincerla per la terza volta di fila con noi. E' un giocatore di qualità e spessore, ma soprattutto di grande personalità, quel che serve all'Inter. Spero possa aiutarci a colmare il gap con la Juve. Banega come Cambiasso? Esteban da noi ha fatto cose importanti".



Poi lo sguardo si sposta un po' più in là. Nello spazio e nel tempo: "Mourinho allo United? Come allenatore farà bene ovunque. Conoscendo la persona e la passione che mette in ciò che fa gli auguro che nella prossima avventura possa raggiungere i più grandi successi. Non so se diventerà il nuovo Ferguson, difficile ripetere ciò che ha fatto lo scozzese. Ma Mou è un grande tecnico. Simeone? Ha dimostrato sia da giocatore dell'Inter sia con le sue recenti dichiarazioni quanto tenga a questa maglia. Però oggi lui è l'allenatore dell'Atletico Madrid e Mancini il nostro. In futuro tutto può succedere. Chi vince la Champions? Nessuna favorita, hanno caratteristiche differenti. L'Atletico è squadra che ci crede fino all'ultimo, sarà una partita aperta. Ventura Ct? Per la carriera ha fatto bene ovunque, è una persona seria e se arriverà la chiamata gli auguro un grande successo. Handanovic? Lo conosco, è un professionista. Ha espresso il desiderio di giocare la Champions e spero possa farlo con noi. Però il messaggio è chiaro: chi indossa la maglia dell'Inter deve essere contento, perché c'è una grande storia dietro questa maglia. Icardi? Lui è molto contento".