Inter, Yaya Touré un'operazione da 60 milioni

Roberto Mancini lo vuole a tutti i costi, perché lo ritiene l'uomo adatto per fare il salto di qualità e lottare già l'anno prossimo per lo scudetto. Per questo motivo ha chiesto a Erick Thohir di fare di tutto per ingaggiare Yaya Touré.



Un'operazione costosissima, in barba al fair play finanziario (dribblabile in caso di mancato approdo in Europa), secondo quanto rivela in esclusiva il Daily Star. L'uomo mercato dei nerazzurri, Ausilio, avrebbe proposto nel recente incontro all'agente del giocatore, Seluk, un quadriennale da 10,5 milioni di euro, qualcosa in meno rispetto a quanto percepisce ora ai Citizens (13 milioni).



Ora la palla passa al centrocampista ivoriano, che nei prossimi giorni incontrerà il ds del City, Beguiristain, per parlare del suo futuro. Con ogni probabilità lontano da Manchester, magari a Milano dove il Mancio è pronto ad accoglierlo a braccia aperte e a dargli in mano la chiavi della squadra.