Inter, visite mediche per Banega. Mario Rui se va via Santon

Ever Banega sarà un giocatore dell' Inter e potrebbe arrivare a Milano già settimana prossima ma non per essere agli ordini di Mancini. I nerazzurri hanno provato senza successo ad anticipare l'arrivo dell'argentino, che farebbe tappa in Italia solo per visite mediche e firma sul triennale. Intanto il ds Ausilio lavora ancora: Santon ha offerte da Genoa e Premier, per sostituirlo ipotesi Mario Rui , Widmer o Masina.

I nerazzurri, sotto sotto, sperano ancora di strappare Banega al Siviglia entro la fine di questa sessione di mercato ma le possibilità sono davvero minime. E così il 27enne regista argentino sarà a Milano in settimana per firmare il contratto da 3 milioni a stagione, più bonus alla firma di 2,5 milioni. Novità anche sulla clausola delle 30 presenze: esiste ma è a favore di Banega che alla trentesima apparizione avrebbe diritto al rinnovo automatico ma, ovviamente, non sfrutterà questa possibilità.

Ultime ore di mercato febbrili in casa Inter, Eder potrebbe non rimanere solo. E' vero che Mancini ha dichiarato "Non faremo altro" ma se Davide Santon accettase le lusinghe di Genoa, Norwich, West Ham o Wba allora servirebbe un terzino per sostituirlo. Sfumato Sala, i nomi sul taccuino di Ausilio sono Mario Rui (Empoli), Widmer (Udinese) e Masina (Bologna). Viste le resistenze del giocatore e i tempi stretti, rimane comunque un affare difficile.

In stallo anche la situazione del centrale difensivo. Il Marsiglia non accetta il prestito con diritto di riscatto per Rolando (che tornerebbe volentieri) e Léo Lacroix, proposto dal Sion, non sembra convincere appieno. Mancini potrebbe quindi rimanere con soli 3 centrali di ruolo (Miranda, Murillo, Juan Jesus) e, in emergenza, adattare D'Ambrosio o arretrare Medel.