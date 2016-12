Inter, Vidal del Barcellona l'occasione per gennaio

C'è un'occasione per gennaio nel mercato dell'Inter. I nerazzurri stanno monitorando la situazione di Aleix Vidal. Il terzino è ai ferri corti con il Barcellona e Luis Enrique, dopo la mancata convocazione per la gara di Champions League contro il Celtic, vinta 7-0. Il giocatore era arrivato dal Siviglia nella scorsa estate ed era costato 17 milioni di euro, ma ora sembra non rientrare nei piani del club catalano.