Inter, via libera per Ranocchia alla Sampdoria

Prosegue il pressing della Sampdoria su Ranocchia , che è pronto a lasciare l'Inter per giocare con più continuità. Nel corso della giornata ci sono stati nuovi contatti tra i due club e la novità è che i nerazzurri hanno aperto alla cessione del difensore, sempre nel mirino anche dal Milan . L'Inter, però, avrebbe promesso ai blucerchiati di lasciare libero il giocatore dopo il match di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo contro la Juve .

Giovedì dunque la Sampdoria è convinta di poter annunciare il giocatore. Molto dipenderà dall'arrivo di un nuovo difensore in nerazzurro. E a questo proposito - ha rivelato Paolo Bargiggia nello speciale Calciomercato su Premium Sport - Rolando è in pole. Ranocchia potrebbe dunque seguire Dodò in blucerchiato.